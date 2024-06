Éder, autor do golo que deu o triunfo a Portugal no Euro2016, na final com a anfitriã França, disse hoje que a seleção das 'quinas' está entre as favoritas à conquista do Europeu de futebol de 2024.

Num evento de exposição pública do troféu, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, Éder mostrou-se confiante em relação à prestação de Portugal na prova que se vai realizar na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho. “As expectativas são as melhores, pois temos uma seleção fantástica. Temos jogadores nas melhores ligas europeias, um leque de muitas opções, e um selecionador que tem feito um excelente trabalho à frente de Portugal”, disse. O autor do golo mais importante da história da seleção lusa, em 10 de julho de 2016, em Saint-Denis, não tem dúvidas: “Acredito que estamos num lote de três ou quatro seleções que podem conquistar o Europeu”. Éder ficou para a história com o golo apontado na final do Europeu de 2016 e reconhece que, oito anos volvidos, continua a receber um enorme carinho do povo português. “Foi um momento especial para todos os portugueses e as pessoas descrevem-me o que sentiram e viveram naquele momento. Isso é gratificante para mim, pois sinto que até hoje guardam esse momento especial no coração”, adiantou aos jornalistas. A capitanear Portugal no Euro2024 estará, como em 2016, Cristiano Ronaldo, que acabou a época com mais uma derrota, na final da Taça da Arábia Saudita, mas estará preparado para realizar um bom Campeonato da Europa, segundo Éder. “Isso é certo. Ele está sempre à procura de dar o melhor e pretende continuar a aumentar o seu legado. Irá lutar para conquistar mais coisas por Portugal. As qualidades do Cristiano continuam lá, os recordes perseguem-no, mas só o selecionador é que pode dizer se ele será ou não titular”, disse. O antigo avançado passou a integrar recentemente a direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nas áreas de acompanhamento das seleções nacionais de futebol de formação masculino e feminino e de intervenção social.