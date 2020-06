Bruno Lage, hoje treinador, à altura profeta, um jovem treinador de 42 anos, até então à frente da equipa B das águias, assumia o comando da equipa principal depois da saída de Vitória, após uma derrota no Algarve, em casa do Portimonense. Aquele que era para ser apenas um treinador interino, rapidamente conquistou o seu espaço e tornou-se líder da equipa.

Logo no primeiro jogo, Lage mostrou aquilo que queria fazer no Benfica, clube onde treinou todos os escalões e onde entrou pela mão de Jaime Graça, lenda encarnada e de Portugal, não tivesse sido ele um dos jogadores a envergar as quinas ao peito no Campeonato do Mundo de 1966 em que Portugal alcançou um inédito terceiro lugar. Para isso, transformou o 4-3-3 que vigorava de forma pouco satisfatória no clube nas últimas épocas, num 4-4-2, um sistema que, com Jorge Jesus, trouxe algumas das maiores alegrias aos benfiquistas neste século. O efeito foi logo imediato: em casa a perder por 0-2 frente ao Rio Ave, o Benfica deu a volta com dois ‘bis’, um de João Félix e outro de Seferovic.

Dali, quase inexplicavelmente, saía uma equipa preparada para enfrentar uma época, ainda que, no campeonato, ocupasse a quarta posição e estivesse a sete pontos de distância do FC Porto. Na altura, nada parecia importar. O jogo frente ao clube de Vila do Conde não tinha sido brilhante, mas tinha tido o condão de voltar a unir equipa e adeptos. Bruno Lage era o responsável, tinha lançado o lema da ‘Reconquista’, primeiro entre os que pisam os relvados e os que cantam das bancadas, e só depois com os títulos.

Hoje, um ano, cinco meses e 22 dias depois do dia três de janeiro, em que Lage assumiu o comando da equipa, todos sabemos o que aconteceu. Primeiro foi o céu, a recuperação de sete pontos frente ao FC Porto, um 10-0 no estádio da Luz frente ao Nacional, uma vitória no estádio do Dragão, um título de campeão nacional. A ‘reconquista’ acabou por secundarizar os ‘falhanços’ na Liga Europa (eliminação nos ‘quartos’, face ao Eintracht Frankfurt) e na Taça de Portugal (nas ‘meias’, frente ao Sporting).

O grande objetivo da época 2018/19 foi alcançado e a atual temporada não poderia ter começado melhor: 5-0 ao Sporting, na Supertaça, já depois de uma pré-época com uma vitória de prestígio na International Champions Cup. No campeonato as coisas também não corriam mal e o Benfica arrancou da melhor forma, mantendo a bitola da época anterior (desde a entrada de Lage venceu 18 dos primeiros 19 jogos), construindo uma vantagem de sete pontos sobre o FC Porto, a ‘ameaçar’ o ‘bis’.

No final de agosto, o desaire caseiro face aos ‘dragões’ (0-2) perdurou, então, como um ‘acidente’, mais do que nova eliminação na fase de grupos da ‘Champions’, num trajeto marcado pelas poupanças, nunca assumidas, de jogadores, sempre a dar prioridade ao campeonato.

Na competição dos milhões um 1-2 com o Leipzig e um 1-3 em São Petersburgo cedo comprometeram, os dois jogos com o Lyon não ajudaram (2-1 em casa e 1-3 fora) e o sonho do apuramento morreu na Alemanha, onde o Benfica deixou fugir um 2-0 sobre o final (2-2). Num mal menor, o 3-0 ao Zenit valeu a Liga Europa.

O falhanço na Taça da Liga, com três empates na fase de grupos, não fez grande mossa, face à liderança firme no campeonato, mas, com novo desaire face ao FC Porto (2-3) — que interrompia uma série iniciada na época passada de 18 vitórias seguidas fora — agora no Dragão, na 20.ª ronda da I Liga, tudo começou a mudar.

Esse encontro, em 8 de fevereiro de 2020, marca a ‘viragem’ no trajeto de Bruno Lage no Benfica: apenas duas vitórias em 13 encontros, como em 2007/08 (dois triunfos, seis empates e cinco derrotas, entre 21 de fevereiro e 20 de abril de 2008).

O Benfica entrou num ciclo muito negativo, que a paragem devido ao covid-19 não alterou e, em 13 jogos, só conseguiu vencer em Barcelos (1-0) e em Vila do Conde, face a um Rio Ave reduzido a nove (2-1), somando mais seis empates e cinco derrotas.

Depois do jogo no Dragão, Lage deixou de conseguir ser tudo o que tinha alcançado nos primeiros parágrafos deste texto para passar ao inferno. Aquele que era visto como o rosto do projeto do Benfica, virado para a formação e para a Europa, um técnico da casa que reconhecia a identidade e o papel histórico dos encarnados no futebol mundial, passava a ver outros nomes na capa dos jornais para o ocupar o seu lugar.

A realidade é que iria mesmo cair, mais tarde, após duas derrotas consecutivas, uma em casa, diante do Santa Clara (3-4) e outra fora, frente ao Marítimo (2-0). Ainda assim, apesar desta série de maus resultados, a pergunta importa ser feita: o que aconteceu para o efeito Lage ter desaparecido?

Para ajudar a desconstruir o percurso do treinador dos encarnados, o SAPO24 falou com Fernando Marques, colaborador do blog Lateral Esquerdo, e um dos autores do livro “Efeito Lage”, publicado em 2019, sobre a transformação operada pelo técnico no Benfica.

Qual foi efeito imediato de Bruno Lage no Benfica quando assumiu o lugar de Rui Vitória?

Foi uma revolução tática e também mental. Bruno Lage trouxe uma nova ideia de jogo de que eu, pessoalmente, gostava bastante, quer em termos ofensivos quer defensivos. Perdi muito tempo a perceber como é que eles preparavam a perda de bola, como reagiam e fechavam determinados espaços, com a mobilização da linha defensiva e recurso aos dois médios, numa estrutura de dois mais dois. Era uma equipa que sabia muito bem preparar o momento da perda e reagir.