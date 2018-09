Jaime Marta Soares anunciou o número recorde de 19.159 sócios votantes durante o dia de hoje, em Alvalade. A estes juntam-se mais de 3.000 votantes por correspondência, o que significa que esta é a votação mais concorrida de sempre a umas eleições leoninas.

Ressalvando que não houve "um único conflito" nem "azedume" entre os associados, Jaime Marta Soares classificou o ato eleitoral leonino como "inexcedível" e uma "lição de democracia".

Estes números são um recorde absoluto na história do clube. Nas ocasiões mais recentes em que os sócios foram chamados a votar, as eleições de 23 de março de 2013 foram 14.213 as votações, número que subiu o ato eleitoral do ano passado, que chegou aos 18.691 votos. Nas duas últimas assembleias, a geral de 17 de fevereiro deste ano contou com a participação de 5.401 associados e a destitutiva de 23 de junho contou com 15.400 sócios.

Estes números representam 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.

Resta agora aguardar para saber quem será o vencedor das eleições.