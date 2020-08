O Parque das Nações foi o palco por excelência para os adeptos do PSG que queriam ver a final em Lisboa, mesmo sem o sonho de poder ver ao vivo dentro do estádio a primeira final do clube. Na área dos bares da antiga Expo98, perto do hotel onde o PSG esteve instalado nas últimas duas semanas, várias centenas de adeptos vibraram com a final e sofreram com o golo do gaulês Coman, que acabou por dar o título aos germânicos.

Em tempo de pandemia de covid-19, eram mais as camisolas parisienses do que as máscaras de proteção individual e o distanciamento social não passou de uma ilusão, completamente esquecida pelos adeptos no calor do jogo. De facto, o que não era esquecido eram os cânticos de apoio ao PSG, com “Paris est magique” a ser frequentemente entoado com toda a força enquanto a bola ainda rolava no relvado.

Após o apito final, Corentin Carvalho era o retrato perfeito da tristeza: Sentado num degrau de pedra, sozinho, com o ar cabisbaixo suportado por uma mão, enquanto a outra mexia no telemóvel.

“Jogámos bem na primeira parte. O Bayern não criou grandes oportunidades e nós não conseguimos marcar as nossas ocasiões. O Neuer fez um grande jogo. Neymar e Mbappé estiveram ao seu nível, mas não concretizaram as ocasiões. No final, acabámos por perder 1-0, é um resultado ilógico”, afirmou à Lusa o adepto parisiense, que deixou escapar a “esperança” de ver o clube ganhar finalmente a Champions “nos próximos quatro ou cinco anos”.