No primeiro episódio de 2022, João Dinis e Ricardo Brito Reis falaram de uma série de jogadores que serão os principais candidatos a mudar de equipa nas próximas semanas até à trade deadline (10 de fevereiro).

Pelo meio, falou-se também nos Bulls e da estrela que mais cintila no conjunto de Chicago: DeMar DeRozan. E, se ambos brilham, impera a questão: quais são as suas hipóteses de serem coroados campeões da Conferência Este e MVP da temporada regular, respetivamente?

No entanto, a conversa não ficaria completa sem o desafio: vamos colocar o português Neemias Queta na primeira ronda de votações do público para o All Star Game? É votar aqui.

