A partida estava remarcada para 15 de novembro, em Madrid, depois de ter sido suspensa, em março, devido à covid-19, mas a recente evolução dos números da pandemia no continente europeu levou o organismo a suspender “todos os jogos planeados até ao fim de novembro” sob a sua alçada.

Em comunicado, a Rugby Europe refere, ainda, que continuará a “monitorizar” a situação em conjunto com as federações, governos e autoridades de saúde locais e que irá “respeitas as instruções recebidas no interesse da saúde pública”, motivo pelo qual “não será anunciado qualquer reagendamento das partidas no imediato”.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi lamentou a suspensão do encontro e disse, ainda, que aguarda por uma decisão da World Rugby quanto à possível realização das partidas com as Ilhas Fiji (06 de novembro) e com o Brasil (21 e 28 de novembro).

Sobre os encontros com os ‘tupis’, em Lisboa, Carlos Amado da Silva confirmou que estão, entretanto, “confirmados e financiados” e que só não terão lugar se o organismo que tutela o râguebi mundial vier a decidir em contrário.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.