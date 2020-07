Em comunicado emitido no site oficial, o emblema do Rio de Janeiro revelou que o técnico, de 58 anos, assinou contrato por época e meia, até dezembro de 2021.

“Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos à procura de ganhar títulos. Vemo-nos em breve”, disse Torrent, num curto vídeo divulgado na conta oficial do Flamengo na rede social Twitter.

Domènec Torrent chega ao clube para render o português Jorge Jesus, que na semana passada foi confirmado como novo técnico do Benfica, após pouco mais de um ano no clube carioca, ao serviço do qual conquistou seis troféus, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro.

O técnico espanhol, que orientou equipas como Palamós, Palafrugell e Girona, foi treinador-adjunto de Pep Guardiola durante 11 anos, entre 2007 e 2018, com passagens pelo FC Barcelona B, FC Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Em 2018, abandonou a equipa técnica dos ‘citizens’, para assumir o comando dos norte-americanos do New York City FC, clube que deixaria em novembro do ano passado.

A estreia de Domènec Torrent à frente do Flamengo está agendada para 09 de agosto, quando o campeão brasileiro receber o Atlético Mineiro, no Maracanã, na primeira jornada do ‘Brasileirão’.