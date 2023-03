Ricardo Brito Reis, um das vozes do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia, esteve nos Estados Unidos. E no tempo que passou do outro lado do Atlântico acumulou tantas histórias e surpresas que não couberam todas num só episódio. Como tal, esta é a Parte 2 do "Especial Bola ao Ar na América". Vale a pena ouvir ou não existissem relatos de irmandade com Joel Embiid, possível MVP deste ano, ou uma troca de cumprimentos com Steph Curry, o melhor atirador de sempre da liga.

Neste episódio especialíssimo, vulgo Especial Bola ao Ar na América: Parte 2, João Dinis conversa com o viajado Ricardo Brito Reis, que falou não diretamente dos Estados Unidos como na Parte 1, mas no movimentado Aeroporto de Heathrow, em Londres. Trata-se de um episódio-sequela das aventuras do anfitrião do Bola ao Ar, que esteve recentemente nos EUA, e que tem muito para contar. Para recordar a Parte 1, basta aceder a este link ou ouvir diretamente no player em baixo: Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram