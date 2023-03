Ricardo Brito Reis, um das vozes do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia, está nos Estados Unidos. E entre uns jogos ao vivo e várias tentativas para entrevistar Neemias Queta, este anfitrião trocou um pujante "¡Hala Madrid!" com o Luka Dončić, estrela dos Dallas Mavericks e que já brilhou no Real Madrid, e teve um encontro caricato com James Worthy, lenda viva dos Los Angeles Lakers — além, claro, de ter demonstrado que não há fronteiras para o "desenrascanço tuga".

Neste episódio especialíssimo, João Dinis conversa com o viajado Ricardo Brito Reis, que falou e gravou esta divertida hora de conversa diretamente dos Estados Unidos. As aventuras e histórias para contar são mais do que muitas - como se pode atestar pelo primeiro parágrafo deste artigo -, embora uma coisa seja certa: não está nada fácil entrevistar o português Neemias Queta. E não é por falta de tentativa. (Mas vai acontecer.)

