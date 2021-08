Nem cavalos nem cavaleiros na qualificação de salto olímpico de terça-feira à noite tinham alguma vez visto algo parecido com o obstáculo n.º 10. Afinal, assim que se aproximam do local, surge uma estátua de um lutador de sumo, posicionada à esquerda, conta a Associated Press.

Curvado e aparentemente pronto para atacar, o lutador está de costas para os cavaleiros que se aproximam, o que significa que, quando completam uma curva fechada para saltar, a primeira coisa que o cavalo e o humano veem é a estátua.

"Conforme se dá a volta, vê-se um tipo grande", disse o cavaleiro britânico Harry Charles. "Há muito para onde olhar", acrescentou Cian O'Connor, da Irlanda, enquanto o israelita Teddy Vlock refere que a estátua "é muito realista".

Assim, os cavaleiros têm estado a afirmar que o lutador de sumo em tamanho real no percurso olímpico de 14 saltos pode ter distraído e assustado vários cavalos na qualificação para o salto individual na noite de terça-feira.

De realçar, contudo, que a maioria dos obstáculos no local são decorados com um toque tipicamente japonês — desde quimonos a um palácio japonês em miniatura —, mas nenhum chamou tanto a atenção como o lutador de sumo.

Além dos problemas com esta estátua, alguns cavaleiros culparam as luzes brilhantes do estádio, que também geraram preocupação no salto n.º 1. Por outro lado, há ainda quem considere que as flores de cerejeira posicionadas do outro lado do salto são as responsáveis por eventuais problemas.

Todavia, tal acaba por não espantar a maioria dos cavaleiros. "Para ser honesto, espera-se isso nos Jogos Olímpicos", disse o britânico Scott Brash. "Sabe-se que vai ser decorativo. E é lindo, não é? É fantástico. Isto é o que o torna um campeonato. Se fossem apenas saltos habituais seria como qualquer outra semana", apontou.