Fernando Santos anunciou esta quinta-feira, a partir da Cidade do Futebol, o lote de 26 jogadores que vão representar Portugal no Qatar, durante o Mundial 2022, numa convocatória com várias surpresas pelas chamadas - as de Gonçalo Ramos, António Silva e José Sá, que não somam qualquer internacionalização - e pelas ausências - Gonçalo Guedes, Renato Sanches e João Moutinho, por exemplo, ficaram de fora.

Nota para a não inclusão de qualquer atleta do Sporting CP na lista de eleitos, algo inédito na história da seleção no que diz respeito a fases finais.

O grupo será composto pelos seguintes elementos:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá



Defesas: Rúben Dias, Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Danilo, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro



Médios: William Carvalho, Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha e Otávio

Avançados: Cristiano Ronaldo, André Silva, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Félix e Ricardo Horta

Esta lista final, depois da pré-convocatória onde se somavam 55 nomes, terá de ser enviada para a FIFA na segunda-feira, precisamente quando Portugal inicia a preparação para o Mundial, que inclui um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, em 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A comitiva lusa viajará para o Qatar no dia seguinte, a 18 de novembro, tendo estreia marcada no Grupo H para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro.