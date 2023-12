Depois de conhecido o adversário do FC Porto na Champions no sorteio realizado esta manhã na Suíça, foi a vez de rolar a sorte para as restantes equipas portuguesas que vão participar na Liga Europa.

A começar pelo Sporting, que se começou a época nesta competição europeia, vai defrontar os suíços do Young Boys no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ditou hoje o sorteio.

Os ‘leões’, segundos colocados no Grupo D da competição, jogam na Suíça em 15 de fevereiro e recebem os terceiros classificados do Grupo G da Liga dos Campeões no dia 22 de fevereiro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting disputou o acesso aos ‘oitavos’, então os 16 avos de final, em nove ocasiões, qualificando-se em 2009/10 (Everton), 2011/12 (Legia Varsóvia), 2017/18 (Astana) e 2022/23 (Midtjylland), tendo sido eliminado em 2010/11 (Rangers), 2014/15 (Wolfsburgo), 2015/16 (Bayer Leverkusen), 2018/19 (Villarreal) e 2019/20 (Besaksehir).

Benfica enfrenta Toulouse no play-off da Liga Europa

Já o Benfica, que veio da Champions League, vai enfrentar os franceses do Toulouse no play-off da Liga Europa.

A formação comandada por Roger Schmidt, terceira classificada no Grupo D da Liga dos Campeões, joga o primeiro jogo em casa, no dia 15 de fevereiro, e desloca-se a solo francês na segunda mão, em 22 de fevereiro.

O campeão nacional, finalista vencido da prova em 2012/13 e 2013/14 – e na antecessora Taça UEFA em 1982/83 –, disputa pela nona vez o acesso aos ‘oitavos’, fase em que conta apenas duas eliminações, as duas últimas, em 2019/20 (Shakhtar Donetsk) e em 2020/21 (Arsenal), nos então 16 avos de final.

Sporting de Braga joga com Qarabag do Azerbaijão

Quis o sorteio realizado hoje que o Sporting de Braga, também relegado da Champions para a Liga Europa, receba o Qarabag do Azerbaijão no play-off de acesso aos oitavos de final desta competição.

A equipa orientada por Artur Jorge, terceira no Grupo C da Liga dos Campeões, joga no Minho com o Qarabag, no dia 15 de fevereiro, deslocando-se uma semana depois, em 22 de fevereiro, ao Azerbeijão para defrontar o segundo colocado no Grupo H da Liga Europa.

Os bracarenses disputam o acesso aos ‘oitavos’ pela 11.ª vez, com sucesso em 2006/07 (Parma), 2008/09 (Standard Liège), 2010/11 (Lech Poznan), quando chegaram à final, 2015/16 (Sion) e 2021/22 (Sheriff), já como play-off, e eliminações em 2007/08 (Werder Bremen), 2011/12 (Besiktas), 2017/18 (Marselha), 2019/20 (Rangers) e 2020/21 (Roma).

*com Lusa

(notícia corrigida às 14:44 para dar nota que o Braga recebe primeiro o Qarabag em casa e só depois é que vai ao Azerbaijão disputar a segunda-mão do play-off)