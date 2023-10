O Estoril Praia qualificou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com uma exibição dominante e uma goleada sobre o Sintrense (5-0), em casa do adversário do quarto escalão.

A equipa da I Liga entrou determinada a marcar cedo e aos dois minutos Alejandro Marqués rematou ao poste direto. Pouco depois, aos 10 minutos, uma tentativa de corte infeliz de José Areias embateu no travessão. Os 'canarinhos' voltaram a estar próximos de marcar aos 32 minutos num cabeceamento de Alejandro Marqués, ao qual o guardião Dylan Silva se opôs com excelente defesa. Logo a seguir, o conjunto visitante abriu o marcador por Rodrigo Gomes, que, aos 34 minutos, aproveitou uma recarga para bater Dylan. Antes do intervalo, o Estoril Praia ainda voltaria a marcar, novamente por Rodrigo Gomes, que atirou forte e cruzado após Alejandro Marqués ter surgido ao segundo poste e amortecido de cabeça para o remate do internacional sub-21 por Portugal. Na segunda parte, o Estoril Praia marcou por mais três vezes, por Alejandro Marqués, a corresponder no interior da área a cruzamento de Tiago Araújo aos 54 minutos, por Bernardo Vital, mais rápido a reagir na pequena área contrária após um canto aos 73 minutos, e por João Carlos, que entrou aos 76 minutos para converter uma grande penalidade cometida por João Felício (que seria expulso) sobre Koba Koindredi aos 78.