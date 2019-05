Pela segunda vez consecutiva a competir em Portugal, o jovem tenista, de 20 anos, ergueu pela primeira vez o troféu, um ano depois de ter sido eliminado por João Sousa nas meias-finais.

Hoje, no ‘court’ central do Clube de Ténis do Estoril, precisou de uma hora e 43 minutos para se superiorizar ao experiente uruguaio, que fez toda a campanha no quadro principal, após ter sido repescado do ‘qualifying’.

Para o atual número 10 do ‘ranking’ mundial, este é o terceiro troféu da carreira da categoria ATP, depois das vitórias em Marselha, França, este ano, e em Estocolmo, em 2018.