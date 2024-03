No Estádio José Gomes, o avançado português foi o protagonista, marcando aos 57 e 75 minutos, antes de André Luiz (90+1) fazer o terceiro dos ‘tricolores’, que interromperam uma série de três jogos sem ganhar e subiram, à condição, ao 12.º lugar do campeonato, com 25 pontos, garantindo a saída do lugar de acesso ao ‘play-off’ de manutenção.

Apesar de ter reduzido por Soma, aos 86 minutos, o Casa Pia, que perdeu pela primeira vez sob o comando do treinador Gonçalo Santos, após três jogos sem derrotas, mantém-se provisoriamente na 10.ª posição, com 27 pontos.