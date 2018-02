O pelotão da Volta ao Algarve em bicicleta corre hoje a quarta e mais longa etapa, uma ligação entre Almodôvar e Tavira, em que a liderança do britânico Geraint Thomas (Sky) não deverá ser posta em causa.

Os 163 ciclistas restantes vão percorrer 199,2 quiómetros, com a chegada a Tavira a ser a segunda e última oportunidade para os ‘sprinters’ vencerem na 44.ª edição da ‘Algarvia’.

Com a partida de Almodôvar marcada para as 12:10, o pelotão vai ter apenas duas dificuldades no caminho até Tavira, com duas contagens de montanha de quarta categoria, em Neves (98,3 quilómetros) e Santa Marta (121).

O final da etapa promete ser algo ‘nervoso’, com cinco rotundas nos últimos cinco quilómetros — a última a 400 metros da meta –, quando os ‘comboios’ das equipas dos ‘sprinters’ já devem a estar a comandar o pelotão.

Geraint Thomas, vencedor em 2015 e 2016, não deverá ter problemas para defender a liderança na penúltima etapa, para a qual parte com 22 segundos de avanço sobre o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) e 32 sobre o português Nelson Oliveira (Movistar).