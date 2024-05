"Posso confirmar que o Hamas deu uma resposta. Estamos a examinar essa resposta agora e a conversar com os nossos parceiros na região", disse aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

O Hamas anunciou hoje ter aceitado uma proposta de cessar-fogo, mediada pelo Egito e pelo Qatar, para suspender a guerra que se prolonga há quase sete meses com Israel na Faixa de Gaza.

O grupo palestiniano emitiu um comunicado informando que o seu líder, Ismail Haniyeh, já anunciou a decisão num telefonema aos governos do Qatar e do Egito, mas o executivo israelita ainda não se pronunciou oficialmente.

As autoridades israelitas vão analisar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas alegam que o plano do grupo palestiniano Hamas mudou em relação ao quadro anteriormente proposto, segundo uma fonte próxima de Telavive citada pela agência Associated Press (AP).

O plano aprovado pelo Hamas “não é o quadro proposto por Israel”, segundo a fonte, que não deu mais detalhes e que falou sob anonimato justificando que as autoridades israelitas ainda estão a elaborar uma resposta formal.

A AP observa que esta linguagem sinaliza que um acordo de cessar-fogo poderá estar ainda distante.

Há vários meses que aqueles dois países têm mediado conversações entre Israel e o Hamas, procurando encontrar uma solução para a guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamita em território israelita, em 7 de outubro passado, a que se seguiu desde então uma retaliação em grande escala das forças de Telavive na Faixa de Gaza.