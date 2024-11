As costas norte e sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 12h00 de domingo.

O IPMA emitiu também para o distrito de Faro um aviso amarelo por causa da agitação marítima que vai estar em vigor entre as 00h00 e as 23h00 de domingo.

Sob aviso amarelo está igualmente o arquipélago dos Açores por causa da chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

No grupo ocidental (Flores e Corvo) o aviso vai estar em vigor até às 12h00 de hoje, no grupo central (Faial, Graciosa, S. Jorge, Terceira e Pico) até às 18h00 de hoje e o grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria) até às 18h00 de hoje.

Na quinta-feira, o IPMA alertou que o norte e o centro de Portugal continental vão ser atingidas entre domingo e segunda-feira por uma superfície frontal fria, que trará vento, chuva e agitação marítima.

Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria está associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda), que se irá manifestar no sábado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.