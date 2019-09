O defesa Nelson Semedo sofreu um traumatismo no tornozelo no encontro com a Sérvia (4-2), de apuramento para o Euro2020, e está sob avaliação, revelou hoje fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em Belgrado, o lateral direito saiu lesionado aos 65 minutos, dando lugar a João Cancelo, tendo abandonado o relvado do Estádio Rajko Mitic de maca. O jogador do FC Barcelona está sob avaliação do departamento médico da FPF e poderá falhar o encontro de terça-feira em Vílnius, na Lituânia, também do Grupo B de qualificação para o próximo Europeu. A seleção portuguesa ascendeu hoje ao segundo lugar do Grupo B, ao vencer a Sérvia por 4-2, em Belgrado, conseguindo o primeiro triunfo, ao terceiro jogo. Depois dos empates caseiros com a Ucrânia (0-0) e os sérvios (1-1), os campeões europeus em título venceram com tentos de William Carvalho, aos 42 minutos, Gonçalo Guedes, aos 58, Cristiano Ronaldo, aos 80, e Bernardo Silva, aos 86. Por seu lado, Milenkovic, aos 68 minutos, e Aleksandar Mitrovic, aos 85, faturaram para os sérvios. O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), que ganhou hoje por 3-0 em Vilnius, seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).