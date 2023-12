Em Hamburgo, a saída das bolas colocou no mesmo grupo a seleção espanhola, campeã em 1964, 2008 e 2012, a Itália, atual campeã e vencedora também em 1968, para além da Croácia, terceira classificada no último Mundial, e da Albânia.

Com a Alemanha automaticamente colocada no Grupo A, o sorteio colocou no caminho da seleção anfitriã, para além dos escoceses, a Hungria, seleção mais bem cotada no Pote 2, e a Suíça.

Outra 'pool' a ter em atenção no Alemanha2024 será o Grupo D, em que a França, campeã em 1984 e 2000, vai cruzar-se com Países Baixos, vencedores em 1988, e a Áustria, que saiu do Pote 2 do sorteio.

O grupo será fechado pela seleção vencedora do caminho A dos play-offs, que será decidido entre Polónia, Estónia, País de Gales e Finlândia, em março do próximo ano.

O Grupo C junta os campeões de 1992, a Dinamarca, e os vice-campeões da última edição do Campeonato da Europa, a Inglaterra, seleções que se afiguram como favoritas perante a oposição de Eslovénia e Sérvia.

A Bélgica, antiga equipa do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, cruza-se com Eslováquia e Roménia no Grupo E, que incluirá ainda o vencedor do caminho B dos play-offs de apuramento, a disputar entre as seleções de Israel, Islândia, Bósnia-Herzegovina e Ucrânia.

O Campeonato da Europa 2024 de futebol realiza-se entre 14 de junho e 14 de julho dos próximo ano, na Alemanha.