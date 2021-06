O lateral direito do Manchester United e o médio defensivo do Sporting tinham sido suplentes utilizados com a França (2-2), no derradeiro encontro do Grupo F, mas hoje ‘saltaram’ para o ‘onze’ pela primeira vez, em detrimento de Danilo Pereira e Nélson Semedo, respetivamente.

No primeiro desafio com os ‘diabos vermelhos’ numa fase final de uma grande competição, o campeão europeu vai alinhar com Rui Patrício na baliza, atrás do quarteto defensivo formado por Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro.

O meio-campo estará entregue a João Palhinha, João Moutinho e Renato Sanches, enquanto o trio de ataque será o do costume, com Bernardo Silva, Diogo Jota e o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo.

O médio William Carvalho e os avançados Rafa e Gonçalo Guedes foram os três jogadores escolhidos pelo selecionador luso para ficar de fora da ficha dos 23 jogadores autorizados, sendo que é terceira vez na prova que o atacante do Valência vai ver o encontro da bancada.

A Bélgica, de Roberto Martínez, que operou cinco alterações relativamente ao jogo com a Finlândia (2-0), vai começar o encontro no Estádio de La Cartuja com Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku.

O encontro tem início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, e será dirigido pelo alemão Felix Brych.

O vencedor do quarto embate dos ‘oitavos’ do Euro2020 vai defrontar nos quartos de final a Itália, que no sábado bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).