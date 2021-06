"Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste campeonato da Europa", disse Eduardo Ferro Rodrigues, depois de a seleção nacional de futebol assegurar a passagem à próxima fase do Euro2020. Acrescentou ainda que o próprio marcará presença em Sevilha.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria e o empate frente à França, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do grupo, tendo assim encontro marcado com a Bélgica nos ‘oitavos’, domingo, em Sevilha.

A declaração, feita no calor da vitória portuguesa, está a gerar polémica numa altura em que o país se prepara — devido à situação pandémica — para colocar um travão no desconfinamento.

Cem dias depois de ter iniciado o desconfinamento na zona verde da matriz de risco, Portugal encontra-se com os indicadores de controlo da pandemia no "vermelho" e começam a soar os alertas, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra 64,3 % do total de casos a nível nacional.