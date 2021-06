“O nosso objetivo não é empatar, é procurar vencer. Esta equipa [alemã] é fantástica, em termos individuais e coletivos. É dominadora e gosta de ter bola. Não tenho medo nenhum da Alemanha, há forças poderosas de um lado e do outro”, observou o selecionador luso, em conferência de imprensa relativa ao encontro de sábado, na Allianz Arena, em Munique.

Os germânicos foram derrotados na estreia, pela campeã mundial França (1-0), precisamente no mesmo recinto onde vão receber o campeão europeu, que “não é favorito” para o jogo com um dos anfitriões da prova, segundo o selecionador.

Em Munique, Portugal não vai viver o ambiente hostil da Puskás Arena, em Budapeste, que teve mais de 60.000 adeptos nas bancadas, uma vez que a Allianz Arena só poderá receber até 14.500, mas, por outro lado, terá um oponente bastante mais exigente no relvado.

“Encarar sempre para ganhar, pensar que este jogo é fundamental para nós. Temos de ter bola, ser capazes de dividir a bola com o adversário. A Alemanha não joga da mesma forma que a Hungria. Tempos de obrigar a Alemanha a jogar longe da nossa baliza”, perspetivou.

Fernando Santos lembrou, na conferência de imprensa remota, que a ‘mannschaft’, “foi capaz de ter bola e de empurrar muitas vezes a seleção campeã do mundo”, apesar de ter sido derrotada com um autogolo de Hummels, e frisa que a equipa portuguesa “está preparada para os momentos estratégicos e táticos dos alemães”.

O defesa Nuno Mendes “não está em condições de participar na partida e não vai estar no banco” de suplentes, por não ter recuperado de uma mialgia na perna esquerda, de acordo com o selecionador luso.

Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.