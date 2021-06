No primeiro jogo do dia, a partir das 17:00, no Estádio Wembley, em Londres, frente a frente estarão dois antigos campeões mundiais, com a Inglaterra a chegar aos ‘oitavos’ como vencedora do grupo D, e a Alemanha na qualidade de segunda colocada no grupo F, que integrou Portugal.

É um duelo de ‘titãs’ neste Europeu, entre duas seleções históricas: de um lado, a Alemanha, quatro vezes campeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014) e três vezes campeã europeia (1972, 1980 e 1996), e do outro a Inglaterra, campeã mundial em 1966.

As duas seleções chegam ao jogo de hoje empatadas em jogos oficiais, com 13 vitórias para cada lado e seis empates, o último dos quais no derradeiro confronto, num particular em 2017, também em Wembley, que terminou sem golos.

Já em jogos 'a doer', o último aconteceu no Mundial de 2016, no Brasil, com os germânicos a eliminarem os ingleses por 4-1 nos oitavos de final, num embate rodeado de polémica, depois de o árbitro não validar um golo claro à Inglaterra - em que a bola entrou nitidamente na baliza - e que seria o 2-2, aos 39 minutos.

No outro jogo de hoje, a surpreendente Suécia, que mesmo sem o lesionado Zlatan Ibrahimovic venceu o grupo da Espanha, encontra em Glasgow, em jogo com início às 20:00, a Ucrânia, o quarto terceiro melhor classificado.

Os suecos saíram da fase de grupos com um empate e duas vitórias (com Polónia e Eslováquia), enquanto à Ucrânia bastaram três pontos (e 4-5 em golos marcados e sofridos) para ser a última seleção a apurar-se para os oitavos de final.

Os ucranianos acabaram por ser terceiros num grupo em que o primeiro, os Países Baixos, e o segundo, a Áustria, já disputaram os 'oitavos' e foram eliminados, por República Checa e Itália, respetivamente.

Ucrânia e Suécia têm quatro jogos disputados entre si, num registo em que os ucranianos venceram na única vez em que se defrontaram numa fase final, na fase de grupos do Euro2012, por 2-1.

A seleção portuguesa, campeã europeia em título, despediu-se no domingo da competição, ao perder com a Bélgica, por 1-0.