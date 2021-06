O chefe de Estado falava aos jornalistas no final do jogo entre a seleção portuguesa, campeã em título, hoje afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

"Tivemos alguma sorte em 2016. Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui [em Sevilha] jogámos bem, sobretudo na segunda parte, mas não tivemos sorte. Tenho pena", lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, sobre um desfecho "ingrato" do jogo.

Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos ‘diabos vermelhos’, líderes do ‘ranking’ da FIFA.

"Não era a nossa noite", comentou ainda o Presidente da República aos jornalistas, ressalvando, no entanto, que irá felicitar os jogadores da seleção portuguesa e o treinador, Fernando Santos, pelo "grande jogo, as substituições todas bem feitas, e a tempo".

O Presidente recordou "três ou quatro boas oportunidades de golo falhadas e um poste", mas rejeitou sentir-se dececionado porque, repetiu, "Portugal jogou bem".

"Estivemos excecionais neste jogo. Houve talento, faltou sorte", resumiu.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "foi um resultado ingrato, mas a vida é, por vezes, ingrata".

O Presidente da República não foi a Sevilha assistir ao jogo Portugal/Bélgica do Euro 2020, devido à situação epidemiológica existente na Andaluzia. Portugal foi oficialmente representado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A Bélgica vai defrontar nos quartos de final a Itália - que no sábado bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento -, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).