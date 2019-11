O país enfrenta uma possível sanção que abarca, entre vários tipos de provas, campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos, ainda que uma fonte da Agência Mundial Antidopagem (AMA) tenha garantido, na terça-feira, que esta prova não seria afetada.

As declarações do presidente russo seguem-se a novo escândalo relacionado com doping, desta vez a manipulação de resultados no laboratório antidopagem de Moscovo antes do envio dessas informações à AMA, em janeiro de 2019.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, deu os parabéns à Rússia por um Mundial organizado “de forma perfeita” e destacou a capacidade de organizar “eventos de grande dimensão”.

São Petersburgo, onde decorreu a conferência de imprensa, é uma de 12 cidades que vão acolher o campeonato da Europa de 2020, em igual número de países. A Rússia também está qualificada.