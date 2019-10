Destaque ainda para a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que assistiu aos primeiros instantes do apronto.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, num jogo com início marcado para as 19:45 e que vai ser arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski, e defrontam a Ucrânia, que lidera o Grupo B, em Kiev, na segunda-feira.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

A Ucrânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguido de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.