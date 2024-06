Dortmund recebe os líderes do Grupo F, na segunda jornada, com a seleção nacional a defrontar um rival de boa memória no torneio, naquele que será o quarto embate entre os dois países na competição.

Após o 2-1 com a República Checa, em Leipzig, na primeira jornada, novo triunfo deixa Portugal já apurado para os oitavos de final, na pior das hipóteses como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Em caso de triunfo, Portugal pode mesmo assegurar já o primeiro lugar do agrupamento, desde que a República Checa vença ou empate com a Geórgia, em partida que se realiza horas antes, em Hamburgo.

Se este cenário se confirmar, Portugal fica logo a saber que irá jogar os oitavos de final em Frankfurt, em 01 de julho, perante o terceiro classificado dos grupos A, B ou C.

Em oito participações em Europeus, Portugal seguiu sempre para a fase a eliminar.

Em três duelos com os turcos em Europeus, Portugal venceu por 1-0 no Euro1996 e por 2-0 no Euro2008, ambos na fase de grupos, enquanto no Euro2000 triunfou igualmente por 2-0, mas nos ‘quartos’, graças a um ‘bis’ de Nuno Gomes.

Na estreia, a Turquia, comandada pelo italiano Vincenzo Montella, bateu a Geórgia, por 3-1, com destaque para o jovem Arda Güler, de 19 anos. O extremo do Real Madrid marcou um grande golo e aparece como principal ameaça para Portugal.

O Turquia-Portugal está agendado para as 18:00 locais (17:00 horas de Portugal Continental), no Signal Iduna Park, e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer. A equipa lusa fecha o Grupo F em 26 de junho, em Gelsenkirchen, frente à Geórgia.

O nono dia do Euro2024 conta ainda com o jogo que fecha o Grupo E, com a Roménia, que bateu a Ucrânia por 3-0, a defrontar a Bélgica, derrotada por 1-0 pela Eslováquia. Na sexta-feira, os ucranianos bateram os eslovacos por 2-1.