Estrelas do futebol feminino, como a capitã da seleção belga Tessa Wullaert, Anna Johanning da seleção alemã e a finlandesa Sanni Franssi assinaram uma bola com o slogan da campanha.

Uma iniciativa semelhante está a ser organizada para a final da Liga dos Campeões (Champions League), que acontece este sábado, dia 1 de junho. A equipa vencedora da Liga Europa, o Atalanta, o vencedor de 2022, Eintracht Frankfurt, e outros clubes europeus, como o Bayern de Munique, o AC Milan e o Nápoles, vão utilizar as suas plataformas para incentivar os cidadãos a votar.

Em Bruxelas, no sábado passado, o jogador de futebol belga Amadou Onana organizou um mini-torneio para jovens dos 16 aos 18 anos, para os encorajar a votar pela primeira vez.

Ainda na capital da Bélgica, na corrida de 20 km do passado domingo, participaram 1300 funcionários das instituições europeias com a frase "Correr pela Europa" nas camisolas.

Durante o torneio de ténis feminino Internationaux de Strasbourg, que decorreu na semana passada (entre os dias 18 e 25 de maio), disponibilizou-se um espaço para informações sobre as eleições, e exibiu-se uma faixa com a frase #UseYourVote.

A medalhista de bronze paralímpica italiana Veronika Yoko ostentou um lenço da campanha #UseYourVote durante a Semana da Moda de Milão.

Por cá, hoje e amanhã, um e dois de junho, decorrem aulas de surf adaptado pelas Eleições Europeias, destinado a pessoas com deficiência, no norte do país, em Viana do Castelo (praia do Cabeledo) e em Matosinhos (praia de Matosinhos), respetivamente, às 10h00 de cada um dos dias. Esta iniciativa resulta da parceria com a associação Europe XXI e as escolas de surf Surf Clube de Viana e Surfing Life Club.

O formulário de inscrição pode ser consultado aqui.

Mais ainda, a Associação Académica de Coimbra, depois do contacto de uma voluntária da comunidade unidos.eu, vai distribuir braçadeiras de apelo ao voto, através da frase "Usa O Teu Voto", aos jogadores das várias modalidades do clube, que as vão usar nos próximos jogos da equipa.