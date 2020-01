Portugal está obrigado a vencer o jogo da terceira jornada do Grupo II da ronda principal para continuar a fazer depender o apuramento para as meias-finais apenas dos seus resultados, o que significaria ter de disputar novo jogo decisivo na quarta-feira com a Hungria, na última jornada.

A seleção nacional é quarta classificada do agrupamento, com dois pontos, conquistados no histórico triunfo (35-25) sobre a anfitriã Suécia, e igualará a Eslovénia, segunda posicionada, com quatro, caso vença o jogo na Arena Malmö, com início às 16:00 (15:00 em Lisboa).

A derrota frente aos eslovenos implica o afastamento matemático da corrida às medalhas, reservada aos dois primeiros classificados, podendo ainda impedir que a ‘equipa das quinas' termine no terceiro lugar e, dessa forma, dispute o jogo de atribuição da quinta e sexta posições do Euro2020.

O Grupo II da segunda fase é liderado pela Noruega, com seis pontos, que defronta a Islândia (quinta, com dois pontos), enquanto a Hungria, que ocupa o terceiro posto, com quatro pontos, joga com a lanterna-vermelha Suécia, ainda em ‘branco'.

Portugal, que regressou ao grande palco do andebol europeu após 14 anos de ausência, entrou na ronda principal do torneio com o ónus da derrota (34-28) com os noruegueses, uma vez que as seleções apuradas na fase preliminar transportam para o ‘main round' o resultado entre si.