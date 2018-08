As atletas Sara Moreira, Catarina Ribeiro e Inês Monteiro disputam hoje a final dos 10.000 metros, a única com atletas portugueses, no terceiro dia dos Europeus de atletismo de Berlim.

Numa jornada em que competem oito portugueses, apenas a final dos 10.000 femininos conta com atletas portuguesas, sendo que Sara Moreira, campeã europeia da meia maratona, é candidata a uma medalha e pretende contrariar um historial menos bom em provas desta distância. Ao seu lado, Catarina Ribeiro aspira a uma boa marca e bom resultado, enquanto Inês Monteiro regressa aos Europeus 16 anos depois, quando participou em Munique2002. Na sessão da manhã, disputam-se os apuramentos dos 400 metros femininos, com Cátia Azevedo, e masculinos, através de Ricardo dos Santos, bem como do triplo-salto, no qual estará Patrícia Mamona, campeã europeia em 2016, Susana Costa, finalista em 2016, e Lecabela Quaresma.