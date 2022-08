Sabendo que um triunfo nos quartos de final assegurava pelo menos uma medalha de bronze em Munique, Apolónia não conseguiu superar Jorgic e perdeu por 8-11, 12-10, 11-5, 8-11, 6-11, 11-8, 12-10, em 62 minutos.

Com a presença nas meias-finais, o esloveno assegurou, no mínimo a medalha de bronze, e vai defrontar no acesso à final o sueco Kristian Karlsson, que afastou o alemão Dimitrij Ovtcharov, ‘carrasco’ de Marcos Freitas nos ‘oitavos’.

O encontro das meias-finais está marcado para as 16:45 (hora de Portugal continental).

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Esta será a sétima medalha de Portugal, que já tem seis, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta. Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.