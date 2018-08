O Everton, orientado pelo treinador português Marco Silva, apurou-se esta quarta-feira para os 16 avos da Taça da Liga inglesa de futebol, após vencer o Rotherham por 3-1.

Com o jovem guarda-redes João Virgínia no banco, Marco Silva viu a sua equipa impor-se com golos do islandês Sigurdsson (28 minutos) e do avançado Calvert-Lewin (61 e 87), contra o tento solitário de Vaulks (86).

Ao lado de João Carvalho no onze, Gil Dias selou um triunfo suado do Nottingham Forest, do segundo escalão (Tobias Figueiredo e Diogo Gonçalves não saíram do banco) no afastamento do Newcastle, por 3-1.

Murphy (02) colocou os anfitriões na frente, mas a equipa de Rafael Benitez empatou já aos 90+2, pelo colombiano Rondon: Cash (90+4) e Gil Dias (90+7) consumaram o triunfo tardio.

Domingos Quina marcou no êxito do Watford 2-0 em casa do Reading de Tiago Llori, apontando o segundo tento aos 62 minutos, depois de o nigeriano Success (37) ter inaugurado o marcador.