Em encontro da 22.ª jornada da Premier League, um golo do central James Tarkowski, aos 60 minutos, de cabeça, na sequência de um canto marcado na direita por Dwight McNeil, selou o triunfo dos ‘toffees’, que vinham de oito jogos sem ganhar.

A formação da casa, que tinha somado dois empates e seis derrotas nas últimas oito rondas, sob o comando de Frank Lampard, entrou da melhor forma na ‘era’ Dyche, que assinou por dois anos e meio pelo clube de Liverpool, provisoriamente acima da ‘linha de água’, no 17.º posto, com 18 pontos.

Por seu lado, o Arsenal viu terminado um ciclo de 13 jogos sempre a pontuar, mais precisamente com 11 vitórias e dois empates, depois do desaire no reduto do Manchester United (1-3), em 04 de setembro de 2022, que era o único dos londrinos na prova.

Com este resultado, o ‘onze’ do espanhol Mikel Arteta, que até agora só havia desperdiçado sete pontos, manteve-se com 50 pontos, mais cinco do que o campeão Manchester City, de visita no domingo ao reduto do Tottenham, quinto colocado.

Na formação forasteira, o português Fábio Vieira entrou aos 77 minutos, em substituição do norueguês Martin Odegaard, mas não conseguiu ter qualquer impacto no jogo, num jogo desinspirado dos ‘gunners’, que não justificaram outro resultado.