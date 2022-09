"O FC Barcelona expressa indignação pela fuga mal intencionada de informações que fazem parte de um procedimento judicial", afirmou o clube catalão em comunicado.

Segundo o jornal El Mundo, para continuar no clube em 2020, Messi aceitou reduzir o salário em 20%, mas pediu para recuperá-lo nos dois anos seguintes com juros de 3%. O jogador terá ainda pedido um bónus de 10 milhões de euros pela renovação e a redução da cláusula de rescisão para um valor simbólico (10 mil euros).

De acordo com a AFP, as exigências estariam incluídas em e-mails trocados entre o pai e o representante do jogador, Jorge Messi, os advogados e dirigentes do Barcelona, entre eles o então presidente do clube, Joan Bartomeu.

Messi também teria pedido um camarote no Camp Nou para a sua família e para a do uruguaio Luis Suárez. Pediu também que o clube suportasse os custos com um voo particular para a família até à Argentina, no Natal, e o aumento salarial caso os impostos subissem.

Ainda segundo o El Mundo, em junho de 2020, o argentino recebia "74,9 milhões de euros líquidos por ano". Depois de várias negociações, o Barça não aceitou reduzir a cláusula de rescisão nem pagar o bónus de 10 milhões de euros.

Messi não mudou de posição e, "no final de agosto de 2020, apenas dois meses depois dos últimos contatos, enviou um documento no qual solicitava a sua saída do clube", escreve ainda o El Mundo.

O Barça lamentou nesta quarta-feira que o jornal "se gabe por ter tido 'acesso a uma enorme quantidade de documentos e e-mails que estão em poder da investigação do Barçagate', quando estas informações e documentação ainda não foram compartilhadas com as partes".

O 'Barçagate', revelado em 2020 pela rádio Cadena Ser, consistiu na contratação da empresa I3 Ventures para supostamente começar uma campanha de difamação nas redes sociais contra opositores de Bartomeu e figuras como Messi, Gerard Piqué e o atual técnico da equipe, Xavi Hernández.

O Barça afirma que os documentos publicados "nada têm a ver com a investigação do caso e o seu uso atenta contra a reputação e a confidencialidade do clube".

"Por isso, e com o objetivo de proteger os direitos do FC Barcelona, os serviços jurídicos do clube já estão a estudar medidas oportunas a tomar", conclui o Barça