Leclerc concluiu as 71 voltas ao Red Bull Ring com 1,532 segundos de vantagem sobre o Verstappen, que foi segundo, e 41,217 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi terceiro classificado.

Com estes resultados, Verstappen, que fez a volta mais rápida da corrida, mantém a liderança do campeonato, com 208 pontos, enquanto Leclerc está, agora, em segundo, com 170.