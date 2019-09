Um autogolo do defesa-central Sebastian Coates permitiu hoje ao Famalicão vencer em casa do Sporting 2-1, no jogo que encerrou a sexta jornada da I Liga de futebol, tendo os famalicenses conservado a liderança isolada da prova.

O Sporting até começou melhor e chegou à vantagem aos 25 minutos, através do avançado argentino Luciano Vietto, que se estreou a marcar pelos 'leões', mas a equipa sensação da prova virou o resultado na segunda metade, com golos de Rúben Lameiras, aos 55, e de Coates, aos 88, na própria baliza. O triunfo permite ao Famalicão fechar a jornada novamente isolado na liderança, agora com 16 pontos, mais um do que o duo Benfica e FC Porto, segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto o Sporting ocupa apenas a sétima posição com oito pontos.