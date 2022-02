Depois de uma primeira parte sem golos, os famalicenses, que somaram a terceira vitória consecutiva, adiantaram-se pelo francês Simon Banza, aos 67 minutos, jogador que somou o seu 11.º golo na prova, tendo João Carlos Teixeira, aos 71, ampliado a vantagem, frente a um Tondela que ainda reduziu aos 90+2, por Daniel dos Anjos, mas o tento não impediu a sua equipa de somar a quarta derrota consecutiva.

A partida acabou por se prolongar mais alguns minutos, terminando com 20 minutos de descontos, após terem sido dados inicialmente oito, realçando-se uma situação em que o famalicense Gustavo Assunção ameaçou abandonar o terreno de jogo, queixando-se a Hélder Malheiro, árbitro da Associação de Lisboa, de uma eventual provocação de um jogador tondelense.

Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 11.º posto, com 26 pontos, mais seis do que o Tondela, que ocupa o 16.º lugar, posição que dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção, a ser disputado no final da época com o terceiro classificado da II Liga.