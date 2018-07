O treinador Faouzi Benzarti foi nomeado selecionador da Tunísia de futebol, substituindo o demissionário Nabil Maâloul, anunciou hoje a federação tunisina.

Em comunicado, o organismo tunisino dá conta da assinatura de um contrato válido por dois anos com o antigo treinador dos marroquinos do Wydad Casablanca, de 68 anos, que já passou pelos principais clubes do país, Espérance de Tunis e Club Africain.

Este ano, a Tunísia disputou pela quinta vez uma fase final do Mundial, 12 anos depois, tendo sido eliminada na fase de grupos, por Bélgica e Inglaterra.