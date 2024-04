No Estádio José Gomes, a formação algarvia adiantou-se no marcador com um golo do brasileiro Bruno Duarte, aos 44 minutos, de penálti, e ampliou a vantagem na segunda parte, com tentos do argelino Belloumi, aos 47, e de Marco Matias, aos 79.

Com este resultado, o Farense está no 10.º lugar, com 34 pontos, mais seis do que o Portimonense (28), 16.º e em lugar de disputa do play-off de manutenção, a três jornadas do fim, enquanto o Estrela da Amadora não ganha há seis jogos e é 15.º, com 29, apenas um acima da zona perigosa.