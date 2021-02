O Farense chegou a dispor de dois golos de vantagem, marcados por André Pinto, 51 minutos, e pelo escocês Ryan Gauld, aos 62, mas a equipa anfitriã restabeleceu a igualdade, através de João Vigário (68) e Pedro Mendes (83), que marcou na própria baliza, aos 86, proporcionado o primeiro triunfo fora de casa aos algarvios.

O Farense, que não vencia há quatro jogos no campeonato, saiu provisoriamente da ‘zona vermelha’, passando a ocupar o 14.º lugar, com 16 pontos (e um encontro em atraso), enquanto o Nacional, que não perdia na prova há quarto partidas, manteve-se na nona posição, com 21.