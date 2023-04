Em Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid bateu a formação inglesa do Chelsea FC, que conta com o português João Félix, por duas bolas a zero. Os golos dos 'merengues' foram marcados por Karim Benzema ('21) e por Marcus Asensio ('74).

Em Itália, derbi entre AC Milan e a equipa do Napoli. A formação do português Rafael Leão venceu a rival italiana com um golo solitário de Ismaël Bennacer aos 40 minutos de jogo.

As equipas voltam a encontrar-se na segunda mão dos 'quartos' da Champions League a 18 de abril, pelas 20h (hora de Portugal Continental).