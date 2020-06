O médio dos catalães, que ainda não tinha faturado na Liga 2019/20, selou o triunfo sete minutos depois de entrar em campo, em substituição de Sergio Busquets, e na sequência de uma assistência do argentino Lionel Messi, a sua 15.ª na prova.

Com este triunfo, o terceiro em quatro jogos após a paragem devido à pandemia de covid-19, o ‘Barça’ passou a contar, provisoriamente, mais três pontos do que o Real Madrid, anfitrião do Maiorca na quarta-feira.

Num Nou Camp vazio, os catalães poderiam ter marcado mais golos, em várias tentativas de Messi que erraram por pouco o alvo e num remate do ‘miúdo’ Ansu Fati ao poste esquerdo, mas o Athletic também assustou, sobretudo na primeira parte.

Nos outros jogos do dia, destaque para o Atlético de Madrid, que se isolou no último lugar do pódio, ao superar fora o Levante por 1-0, graças a um golo na própria baliza de Bruno González, logo aos 15 minutos.