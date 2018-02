O futebolista internacional português Nélson Semedo sofreu uma lesão no músculo da perna esquerda e desfalca o FC Barcelona durante cinco semanas, informou hoje o clube espanhol.

O lateral, contratado pelo ‘Barça’ ao Benfica, lesionou-se no bíceps femoral esquerdo no sábado, na goleada do FC Barcelona ao Girona (6-1), em jogo da 25.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Semedo, que esta época fez 24 jogos pelo ‘Barça’, 14 na Liga, teve mesmo que sair de campo, aos 85 minutos, num momento em que o treinador Ernesto Valverde já tinha esgotado as três substituições.

O jogador é baixa definitiva para os jogos com o Atlético de Madrid, no próximo domingo, e na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, também em Camp Nou, com o Chelsea, em 14 de março.