O futebolista brasileiro Philippe Coutinho, do FC Barcelona, vai ficar afastado da competição entre duas e três semanas, devido a uma lesão muscular na perna esquerda, informou hoje o clube espanhol.

“Exames realizados na manhã de hoje confirmaram que Philippe Coutinho apresenta uma pequena rutura no bíceps femoral da perna esquerda. Vai ficar de fora por, aproximadamente, duas a três semanas”, escreveu o FC Barcelona no seu site oficial na Internet.

O médio, de 26 anos, vai falhar o jogo do Barcelona frente ao Betis, no domingo, bem como os dois internacionais da seleção brasileira, com o Uruguai e os Camarões, em 16 e em 20 de novembro, podendo ainda não estar disponível para o confronto com o Atlético de Madrid, em 24.