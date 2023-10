No seu site oficial, o FC Barcelona explicou que Yamal, jogador formado nas escolas do clube e que terminava contrato no final da atual temporada, vai ficar ligado pelo menos por mais três anos, com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

A equipa catalã é atualmente rival do FC Porto na Liga dos Campeões e conta com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix.

Lamine Yamal tornou-se em abril no jogador mais jovem a vestir a camisola da principal equipa do FC Barcelona, com 15 anos, nove meses e 16 dias, e fez o mesmo ao serviço da seleção espanhol, tendo igualmente marcado um golo.

Nascido na Catalunha com pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, Yamal leva esta época nove jogos e uma assistência na equipa de Xavi.