O jogo, mais uma vez disputado à porta fechada, era relativo à quarta jornada, com os catalães a continuarem com dois jogos em atraso.

Num local onde não vencia desde 2014/15, o ‘Barça’ não se inferiorizou face à equipa galega, mesmo quando se viu reduzido a 10 unidades, por expulsão de Clément Lenglet aos 42 minutos.

Ansu Fati abriu o marcador aos 11 minutos, Lucas Olaza fez autogolo, aos 51, e Sergio Roberto fechou, aos 90+5, os dois últimos na sequência de jogadas de Lionel Messi.

Claramente dominador, o clube onde brilha Lionel Messi foi obrigado a reequilibrar o seu esquema de jogo na segunda parte, tirando Griezmann para meter um defesa, Araújo.

O português Trincão, que já fora utilizado contra o Villareal, fez o segundo jogo pelo ‘Barça’, de novo como suplente utilizado, a render Ansu Fati, aos 72 minutos.

Nos outros jogos do dia, o Sevilha derrotou o Levante, de Ruben Vezo, por 1-0, e o Cadiz ganhou por 1-0 em Bilbau.

O FC Barcelona subiu a quinto do campeonato, com seis pontos, mesmo com dois jogos em atraso. Está a um ponto de Getafe, Valência, Real Madrid e Villareal, que lideram.