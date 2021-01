No segundo clássico no feminino, primeiro na cidade condal, no Estádio Johan Cruyff, o ‘Barça’ resolveu o encontro na primeira metade, com três golos sem resposta, de Alexia Putellas (14 minutos), Jenni Hermoso (23) e Asisat Oshoala (37).

Após o intervalo, aos 70 minutos, Oshoala ‘bisou’ e colocou o marcador em 4-0, com Olga Carmona a reduzir, aos 81, de penálti, já com as duas equipas reduzidas a 10, por expulsões da guarda-redes ‘merengue’ Misa Rodríguez, aos 72, e da defesa catalã Mapi, aos 80.

O FC Barcelona continua com um registo perfeito, agora 39 pontos, em 13 jogos (73-3 em golos), seguindo bem lançado para a renovação do título, com Levante (15 jogos), Real Madrid (16) e Atlético de Madrid (17) a cinco pontos.

Na primeira volta, em encontro da jornada inaugural, em 04 de outubro de 2020, o FC Barcelona já havia goleado fora o Real Madrid por 4-0, com tentos de Patri Guijarro, Misa Rodríguez (própria baliza), Lieke Mertens e Alexia Putellas.