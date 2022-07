Na jornada inaugural, o vice-campeão Sporting desloca-se à casa do Sporting de Braga, quarto em 2021/22, e o Benfica, que fechou o pódio, recebe o Arouca no Estádio da Luz.

As 34 jornadas da 89.ª edição da principal competição futebolística nacional vão decorrer entre os fins de semana de 06 e 07 de agosto e 27 e 28 de maio de 2023, com as duas partidas do ‘play-off’ de acesso à elite agendados para 03 e 11 de junho do próximo ano.

Na última época, o FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30.ª vez, ao terminar a I Liga portuguesa com um recorde de 91 pontos, para destronar o Sporting, segundo colocado, com 85, ao passo que o recordista de troféus Benfica fechou o pódio, com 74.