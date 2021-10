Vindos de um positivo empate em casa do Atlético de Madrid e de uma goleada sofrida às mãos do Liverpool, os ‘dragões’ têm de bater em casa os italianos para reentrarem na luta pelos ‘oitavos’, num grupo B que tem jogo ‘grande’ em Espanha, com o embate entre madrilenos e ingleses.

O encontro entre ‘dragões’ e italianos tem início agendado para as 20:00, no estádio do Dragão, com arbitragem do alemão Felix Brych.

Pior ainda está o Sporting, uma vez que ocupa a quarta posição no grupo C, sem qualquer ponto, depois de ter somado derrotas com Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0), pelo que só a vitória interessa aos comandados de Rúben Amorim.

A seis pontos de holandeses e alemães, os ‘leões’ têm importante ‘duelo’ com o Besiktas – igualmente sem pontos -, sendo que só os dois triunfos na dupla jornada que se avizinha com os turcos permitem aos ‘verde e brancos’ manterem uma réstia de esperança de ainda lutarem por uma presença nos oitavos de final, além de os deixarem bem colocados para integrarem a Liga Europa caso falhe o primeiro objetivo.

O encontro de Istambul está agendado para as 18:45 locais (17:45 em Lisboa) e será dirigido pelo esloveno Slavko Vincic.